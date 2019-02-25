В Дагестане снизилось число школ, ведущих обучение в три смены

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Число ведущих обучение в трехсменном режиме школ в Дагестане снизилось с 26 на конец 2017-2018 учебного года до 18 на начало этого учебного года, сообщила в понедельник заместитель председателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на коллегии Минобрнауки региона в Махачкале.

"На конец 2017-2018 учебного года в республике функционировало 26 общеобразовательных организаций - 3 тыс. 389 учащихся - в трехсменном режиме. <…> На начало текущего учебного года в республике 18 общеобразовательных организаций - 2 тыс. 642 учащихся - функционируют в трехсменном режиме", - сказала Омарова.

По данным Минобрнауки Дагестана, по всем школам "определены мероприятия и источники финансирования на 2018-2021 годы по ликвидации трехсменного режима обучения". Две школы будут построены в рамках республиканской инвестиционной программы, еще 16 - в рамках программы "Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях", сообщили в ведомстве.

Реализация проекта "Современная школа" в рамках нацпроекта "Образование" позволит Дагестану к 2022 году ликвидировать трехсменное обучение в школах республики и к 2024 году обеспечить поддержку и обновить материально-техническую базу 70% общеобразовательных организаций региона.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Дагестане запланировано строительство 19 школ в рамках работы по ликвидации трехсменного режима обучения. Всего в Дагестане 2745 образовательных организаций, где обучением охвачены порядка 826 тыс. детей. Школ в республике - более 1,6 тыс., в них обучается около 400 тыс. детей.