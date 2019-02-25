Более 300 детей-сирот обеспечили жильем в Дагестане в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана по итогам прошлого года обеспечили жильем 313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила в понедельник заместитель председателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на коллегии Минобрнауки региона в Махачкале.

"Особое внимание министерством (образования и науки Дагестана) уделяется вопросам обеспечения жильем детей-сирот. <…> Проводимая работа позволила обеспечить в прошлом году 313 детей-сирот жильем надлежащего качества", - сказала Омарова.

По ее словам, Минобрнауки региона проводило "постоянный анализ обращений указанной категории лиц, в том числе нарушений, связанных с качеством предоставляемого жилья".

В связи с этим в 2018 году для предварительного контроля качества и благоустроенности приобретаемого муниципалитетами жилья для детей-сирот, Минобрнауки Дагестана была сформирована межведомственная комиссия в составе представителей республиканских управлений Роспотребнадзора, МЧС и Минстроя региона, которая позволила "обеспечить жильем надлежащего качества и устранить выявленные в прошлые годы недостатки", сообщили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что для обеспечения в 2018 году жильем 313 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей в Дагестане было предусмотрено более 257 млн рублей, из которых 150 млн рублей - средства республиканского бюджета.

В 2017 году в Дагестане жильем были обеспечены 322 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели было выделено более 265 млн рублей.

По данным Минобрнауки республики, в Дагестане количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья, составляет более 2,8 тыс.