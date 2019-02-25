СМИ: в Австралии не нашли расизма в карикатуре на Серену Уильямс

СИДНЕЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Австралийский совет по делам прессы не усмотрел "наличия расистских и сексистских проявлений" в карикатуре на знаменитую афроамериканскую теннисистку Серену Уильямс работы художника Марка Найта, появившейся на страницах газеты Herald Sun в сентябре минувшего года. Об этом сообщила в понедельник британская вещательная корпорация Би-би-си.

Художник Herald Sun Найт изобразил спортсменку во время матча в прошлогоднем финале женского одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису, когда она неожиданно уступила Наоми Осака из Японии и винила в этом судью на вышке. В адрес арбитра сыпалась брань и обвинения в незаконном присуждении очков сопернице Уильямс. На карикатуре разъяренная Серена прыгает над сломанной ракеткой, а рядом лежит детская соска (в ходе конфликта с судьей на вышке Уильямс несколько раз повторила, что она - мать). Судья на вышке говорит японской теннисистке: "Может, ты просто дашь ей выиграть?"

Ревнители прав афроамериканцев обвинили газету и художника в расизме. Некоторые сравнили карикатуру австралийца с популярными в прошлом глумливыми изображениями афроамериканцев. Национальная ассоциация чернокожих журналистов США заявила, что карикатура "отвратительна во многих отношениях." Ассоциацию не устроило то, что Серена изображена "с большими губами, широким носом... и в обезьяньей позе". При этом они обратили внимание на то, что цвет кожи японки гораздо светлее, чем на самом деле - она выглядит почти блондинкой, хотя ее отец - гаитянин.

По итогам разбора жалоб на карикатуру Австралийский совет по делам прессы отметил, что карикатура вышла "оскорбительной", но принял возражения издателя. Он однозначно заявил, что карикатура "не изображала Уильямс обезьяной, скорее - показала ее капризным ребенком, что не имеет никакого отношения к расизму и привычно австралийским читателям". Австралийский совет по делам прессы - главный надзорный орган, рассматривающий жалобы на СМИ Австралии, но не имеющий полномочий наказывать.

Социальные сети были переполнены сообщениями возмущенных болельщиков Уильямс. Отметились и знаменитости, в том числе Джоан Роулинг. "Вам успешно удалось низвести одну из величайших спортсменок современности до комичного расистско- сексистского образа и обезличить вторую великую спортсменку. Молодцы," - написала Роулинг.

Сам художник и редактор издания Дэймон Джонстон настаивают на том, что ничего расистского или сексистского в изображении нет, что карикатура высмеивает неспортивное поведение Уильямс, оскорбившей судью на вышке. "Карикатура высмеивает безобразное поведение легенды тенниса. Мы все полностью поддерживаем Марка", - написал Джонстон в своем Twitter.