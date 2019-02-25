Медведев назначил Дмитрия Кириллова руководителем Федерального агентства водных ресурсов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Кириллова руководителем Федерального агентства водных ресурсов. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Назначить Кириллова Дмитрия Михайловича руководителем Федерального агентства водных ресурсов", - говорится в документе.

Кириллов сменил на этом посту врио руководителя агентства Вадима Никанорова. До этого назначения Дмитрий Кириллов занимал пост директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов в Минприроды РФ.