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Медведев назначил Дмитрия Кириллова руководителем Федерального агентства водных ресурсов

Кириллов сменил на этом посту врио руководителя агентства Вадима Никанорова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Кириллова руководителем Федерального агентства водных ресурсов. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Назначить Кириллова Дмитрия Михайловича руководителем Федерального агентства водных ресурсов", - говорится в документе.

Кириллов сменил на этом посту врио руководителя агентства Вадима Никанорова. До этого назначения Дмитрий Кириллов занимал пост директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов в Минприроды РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНиканоров, Вадим Анатольевич
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