Казанский университет намерен создать образовательный технопарк

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров провел презентацию проекта образовательного технопарка EDUTECH, вуз планирует реализовать его на своей территории. Об этом в понедельник сообщается на сайте КФУ.

"Идея [создания технопарка] возникла во время одной из встреч профильных институтов и университетов в области подготовки педагогических кадров. Производители учебного оборудования вышли на нас с инициативой привозить и обкатывать у нас свои разработки. Мы, в свою очередь, дополняем материалы методическими рекомендациями", цитирует Гафурова пресс-служба.

Ректор вуза отметил, что КФУ заинтересован в предложении, поскольку "дальше компании будут продавать и масштабировать учебно-методический комплекс". Проект предусматривает создание в КФУ площадки для исследования и внедрения в практику новых технических средств обучения. Проект получил название "Образовательный технопарк EDUTECH", с предложением о партнерстве Гафуров обратился к IT-компании ICL, презентацию в понедельник посетил ее гендиректор Виктор Дьячков.

Образовательный технопарк будет работать в здании института филологии и межкультурной коммуникации вуза в Казани. Он объединит на одной площадке современные образовательные технологии, образцы технических средств обучения, новые учебно-методические и дидактические комплексы, интерактивные программные продукты.

По словам замдиректора по научной деятельности института психологии и образования КФУ Тимирхана Алишева, помещение под технопарк уже выделили. "Мы уже получили подтверждение о регистрации на площадке технопарка практически всех производителей подобных комплексов в РФ", цитирует его пресс-служба.

Как отметил Алишев, основная задача технопарка - знакомство педагогов с последними техническими средствами обучения. "К сожалению, сейчас такой возможности нет, так как в процессе дополнительного образования - повышения квалификации - педагогам только рассказывают о технологиях, но не показывают их. Площадка же позволит педагогам включиться в работу инновационных учебно-методических комплексов", - сказал он.

О КФУ

Казанский федеральный университет является одним из старейших университетов России. Он образован 5 ноября 1804 года. По информации с официального сайта КФУ, вуз имеет филиалы в городах Набережные Челны, Елабуга и Чистополь.