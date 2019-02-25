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"Зеленый щит" вокруг Нарьян-Мара превысил площадь города в 13 раз

Общая площадь лесопаркового зеленого пояса - 58,2 тыс. га

ТАСС, 25 февраля. Созданный по инициативе Общероссийского народного фронта "зеленый щит" вокруг Нарьян-Мара превысил площадь города в 13 раз. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в Ненецком автономном округе.

"Депутаты окружного парламента на сессии приняли постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса в вокруг города Нарьян-Мара и о его площади", поддержав инициативу Народного фронта. Общая площадь территории составит 58,2 тыс. га, что в 13 раз превышает площадь самого города, а также сопоставимо по размеру с 81 тыс. футбольных полей", - говорится в сообщении.

Как сказал ТАСС сопредседатель штаба ОНФ в Ненецком АО Андрей Попов, таким образом реализуется право граждан на благоприятную окружающую среду. "Создание "зеленого щита" предполагает, что в дальнейшем развитие данной территории будет обязательно учитывать интересы населения и сохранение природных ландшафтов, которые будут находиться в рамках этой границы. В Нарьян-Маре теперь самый большой по соотношению площади "зеленого щита" и площади города "зеленый щит" в России", - пояснил Попов.

По проекту в состав лесопаркового зеленого пояса вокруг Нарьян-Мара включена зона городских лесов, прибрежная зона рек Печора, Тамарка и Куя и территории вокруг Казенного и Харитонова озера. "Часть щита попадает в зону традиционного оленеводства, но это не противоречит, и не будет конфликтовать, развитию оленеводства это не помешает", - сказал ТАСС председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию окружного собрания депутатов Ненецкого автономного округа Матвей Чупров.

Как отметил Чупров, в "зеленом щите" будет проводиться очистка территории от загрязнений. "Со стороны общественности и фронта мы планируем более активно в этой зоне проводить общественные природоохранные мероприятия, субботники, постараемся, чтобы те проекты, которые в рамках ОНФ по ликвидации свалок были замечены в этой зоне, чтобы все реализованы", - пояснил собеседник агентства.

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