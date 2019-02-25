Журналисты ночуют на вокзале во Вьетнаме в ожидании прибытия бронепоезда Ким Чен Ына

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Десятки вьетнамских и иностранных журналистов проведут эту ночь на железнодорожной станции Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон на границе с Китаем), куда во вторник утром должен прибыть на бронепоезде лидер КНДР Ким Чен Ын. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в кругах, занимающихся подготовкой саммита, на вокзал приехал заведующий канцелярией правительства Вьетнама Май Тиен Зунг, чтобы проконтролировать процесс подготовки к встрече северокорейского лидера.

В районе железнодорожного вокзала, куда должен прибыть Ким Чен Ын, установилась прохладная погода с моросящим дождем. У перрона соорудили специальный трап, покрытый красной ковровой дорожкой. Ожидается, что после того, как поезд прибудет на станцию Донгданг, Ким Чен Ын пересядет на автомобиль и направится в Ханой.

На станции Донгданг усилены меры безопасности. В частности, у здания вокзала находятся два броневика вьетнамского спецназа.

В Ханое в настоящее время завершаются последние приготовления к второй встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 27-28 февраля. Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.