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Северный Кавказ

Более 150 свалок ликвидировали на Ставрополье по инициативе активистов ОНФ

Всего на интерактивной карте было отмечено более 300 свалок

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Общественники и власти ликвидировали 156 свалок в Ставропольском крае, что составляет более половины всех объектов, отмеченных на "Интерактивной карте свалок" Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом в понедельник сообщил координатор экологического направления работы регионального штаба ОНФ Владимир Кожевников.

"На интерактивной карте было отмечено более 300 свалок, 156 из них ликвидированы силами общественности, совместной работой с местными администрациями. Отдельно хочется отметить работы по ликвидации свалки в поселке Чкаловский Минераловодского городского округа, где было вывезено порядка 500 тонн мусора", - сказал он на региональной конференции ОНФ.

Активисты ОНФ продолжают в регионе работу по созданию "зеленых поясов" вокруг городов.

"В 2018 году по инициативе ОНФ был создан "зеленый пояс" вокруг города Ставрополя, на заседаниях Думы было утверждено более 4,1 тыс. га зеленых насаждений, внесенных в зеленый пояс", - сказал Кожевников, добавив, что в ближайшее время ОНФ передаст на рассмотрение региональной Общественный палаты предложения по созданию "зеленого пояса" вокруг городов Кавказских Минеральных Вод.

Закон о "зеленом поясе" вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Изначально планировалось создание "зеленого пояса" только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.

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