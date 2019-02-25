Депутаты Госдумы в апреле планируют встретиться в Турции с удерживаемой отцом россиянкой

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Представители специальной комиссии по проблемам соотечественников за пределами РФ при комитете Госдумы планируют в апреле посетить Турцию, чтобы встретиться с десятилетней россиянкой Айлин Суфии Айдемир, незаконно удерживаемой своим отцом - гражданином республики. Об этом ТАСС в понедельник рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахан Умаханов.

Ранее сообщалось, что созданная в январе 2019 года спецкомиссия займется вопросом возвращения Айлин в Россию.

"В первой половине апреля мы планируем поездку в Турцию, у нас будет поездка в Стамбул обязательно. У нас сформирована группа, где-то пять человек. Цель - увидеть соотечественницу, поговорить", - сказал собеседник агентства.

Первое заседание спецкомиссии состоится в начале марта, уточнил Умаханов. "Первый вопрос будет по девочке Айлин в Турции. Это у нас один из главных вопросов", - сказал он, добавив, что на заседание будут приглашены представители МИД РФ и посол Турции в России Мехмет Самсар.

В декабре 2018 года группа российских депутатов, которую возглавлял Умаханов, провела в Турции ряд встреч по вопросу возвращения десятилетней россиянки в РФ.

История российской девочки

Ранее мать девочки Зарина Албегонова в беседе с ТАСС отметила, что, несмотря на сложные отношения с бывшим мужем, она готова разрешать ему встречаться с девочкой после того, как ее вернут в Россию.

Албегонова познакомилась с турецким гражданином во время учебы в университете в США. В 2004 году они зарегистрировали брак в Северной Осетии и переехали в Турцию. Однако этот брак не был легализован на территории ближневосточной страны. В 2008 году у пары родилась Айлин, а в 2010 году - девочка Селин, сейчас живущая с матерью. Айлин бывший муж Албегоновой забрал в 2011 году, в 2012-м уголовный суд Стамбула приговорил мужчину к пяти месяцам условно за похищение ребенка.

По словам матери, в 2016 году по распоряжению губернаторства Стамбула сотрудники министерства, получив временную опеку, забрали Айлин у бывшего супруга, так как он без законных прав удерживал девочку более пяти лет. В течение двух дней дочь россиянки находилась под опекой государства в интернате, но, несмотря на запрет о приближении к ней, бывший муж Албегоновой и его семья были допущены в это учреждение. В августе 2016 года судья в Турции, ранее вынесшая решение забрать дочь у отца и отдать под опеку государства, постановила оставить девочку с отцом, который забрал ее из зала суда.

По словам Албегоновой, у дочери нет турецкого гражданства, а у отца нет на нее прав, в связи с чем ребенок не может пойти в местную школу. Также она рассказывала, что бывший супруг начал рассылать в российские ведомства обращения с просьбой помочь вернуть младшую дочь Селин, которая сейчас находится с матерью в России и имеет российское гражданство.