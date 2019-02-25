Историко-культурную энциклопедию выпустили к празднованию 500-летия Тульского кремля

ТУЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Историко-культурную энциклопедию, содержащую около 300 научных статей о музеях, библиотеках, предприятиях, малых городах Тульской области, выпустили в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства Тульской области.

Над изданием работали ученые Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, краеведы, научные сотрудники музеев, библиотек, государственного архива региона. Объем энциклопедии составляет 750 страниц, в ней содержится около 300 статей и порядка 1 тыс. иллюстраций.

"Выход Тульской энциклопедии - это культурное событие всероссийского масштаба. Более того, в книге упоминаются не только все регионы нашей страны, но и 65 стран мира", - цитирует президента Российской библиотечной ассоциации Михаила Афанасьева пресс-служба областного правительства.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, книга издана в рамках подготовки празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"Тульская историко-культурная энциклопедия - это первое в истории региона научно-справочное издание, содержащее систематизированную информацию об истории и современном состоянии региона в целом, малых исторических городов, учреждений культуры и ведущих промышленных предприятий ", - приводит пресс-служба слова Левиной.

Планируется, что энциклопедия в ближайшее время поступит в библиотеки региона и свободную продажу, а также будет востребована в качестве дополнительного учебного пособия в школах Тульской области.

Указ о праздновании в 2020 году юбилейной даты президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. В 2017 году был создан оргкомитет, а затем утвержден план основных мероприятий, на реализацию которого предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 465,9 млн рублей. С учетом регионального софинансирования и внебюджетных средств общий бюджет проекта составляет более 700 млн рублей.

Тульский кремль

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Крепость-музей имеет форму прямоугольника площадью 6 гектаров. У него девять десятиметровых башен, толщина стен составляет около 2,8-3,2 метра. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России.

Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, защищала границы государства от постоянных набегов с юга.