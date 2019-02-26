Власти Хабаровского края выставили на продажу яхту за 60,4 млн рублей

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края выставило на торги яхту "Виктория", которая принадлежит региону. Ее стоимость составляет более 60 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

Ранее глава края Сергей Фургал дал поручение продать судно, посчитав его ненужным. Содержание яхты обходится бюджету края в 600 тыс. рублей ежегодно, она находится на балансе Хабаровского края порядка восьми лет.

"Принадлежащая правительству края яхта "Виктория" выставлена на продажу <...> Торги пройдут в форме открытого аукциона 26 марта на электронной площадке www.roseltorg.ru. Начальная цена реализации составляет более 60,4 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Яхту построили в 2005 году на Тайване, проект создала фирма Yankee Delta. Длина яхты - 21,34 м, ширина - 5,5 м, высота - 5,51 м, судно рассчитано на двенадцать персон. Яхта расположена на территории хабаровского судостроительного завода.

Заявки от потенциальных покупателей ожидают до 20 марта 2019 года.