В Саратове назначили министра на место уволенной за высказывания о прожиточном минимуме

В октябре прошлого года Наталья Кривицкая стала исполнять обязанности министра после увольнения Натальи Соколовой из-за ее высказываний о прожиточном минимуме. Ранее на видеохостинге YouTube появилось видео, где Соколова рассказала, что покупать для того, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум. По словам Соколовой, "это возможно, прожить на прожиточный минимум, <…> макарошки все время стоят одинаково". При этом покупать продукты министр предлагала в магазинах с учетом скидок и обещала составить меню, которое бы позволило питаться на прожиточный минимум.

"Постановлением губернатора Наталия Кривицкая назначена на должность министра занятости, труда и миграции Саратовской области", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой на официальном сайте правительства.

После скандала фракция КПРФ внесла на рассмотрение Думы Саратовской области законопроект, предусматривающий увеличение продуктовой корзины до 10 тыс. рублей. Поправки были инициированы после того, депутат Свердловской думы от КПРФ Николай Бондаренко провел эксперимент, попытавшись прожить месяц на 3,5 тыс. рублей, что соответствует размеру установленной в регионе продуктовой корзины. Эксперимент был начат им после беседы с Соколовой. Теперь законопроект рассмотрят региональные депутаты и дадут ему оценку, после чего документ может быть направлен в Госдуму РФ, где уже федеральные парламентарии будут принимать по нему окончательное решение.