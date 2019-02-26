Австралийский архиепископ подозревается в сокрытии случая педофилии в своей епархии

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Архиепископ города Брисбена Марк Кольридж стал фигурантом дела о сокрытии случая педофилии в своей епархии. Как сообщает во вторник агентство ANSA, речь идет о случае, произошедшем в 2006 году, когда он возглавлял архиепархию Канберры и Гоулберна.

Иерарх, по данным агентства, оскорбил женщину, которая пришла к нему рассказать о случае надругательства над несовершеннолетним со стороны подчиненного ему священника. Как указывает ANSA, архиепископ только что участвовал в собранной Папой Римским Франциском встрече в Ватикане, на которой обсуждалась проблема педофилии в лоне церкви и пути борьбы с ней. Кольридж отрицает все подозрения, а в архиепархии Канберры и Гоулберна сообщили, что расследование по тому случаю было начато, однако "женщина, заявившая о нем, отказалась от дальнейшего сотрудничества". Однако известно, что она вновь написала архиепископу, когда узнала о его участии во встрече в Ватикане.

В понедельник австралийский суд признал высокопоставленного иерарха Римско-католической церкви кардинала Джорджа Пелла виновным в пяти эпизодах сексуального насилия над детьми.

По итогам завершившейся в воскресенье встречи в Ватикане была подчеркнута необходимость немедленно заявлять властям, как церковным, так и светским, о случаях педофилии среди священников. Ассоциации жертв сексуального насилия в церкви требуют от Папы Римского лишать сана не только виновных священников, но и иерархов, которые покрывают их преступления.