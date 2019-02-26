Крым может предложить крупным компаниям здравницы, нуждающиеся в реконструкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма планируют предложить крупным предприятиям здравницы, которые нуждаются в реконструкции и восстановлении. Предложения прорабатываются с Министерством экономического развития РФ, сообщил во вторник время отчетного доклада на заседании Госсовета Крыма глава республики Сергей Аксенов.

"Совет министров рассматривает возможность предложить крупным российским предприятиям и субъектам РФ пул объектов, предназначенных к реконструкции и восстановлению. Это можно сделать путем заключения инвестиционных соглашений либо создать совместное с республикой акционерное общество", - сказал Аксенов.

Он отметил, что изношенность основных фондов и медицинской базы санаторно-курортных учреждений, которая во многих случаях достигает 70-90%, остается одной из главных проблем туристической отрасли. В первую очередь в модернизации и реконструкции нуждаются более 30 здравниц республиканской формы собственности. По предварительным оценкам, их реконструкция может обойтись более чем в 4,5 млрд рублей.

По словам Аксенова, за пять последних лет в Крыму открыто 28 новых санаторно-курортных и гостиничных организаций. Проведена модернизация 173 объектов размещения.