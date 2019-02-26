Кабмин усилил контроль за оборотом прекурсоров наркотических средств

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство поставило под контроль легальный оборот ряда веществ, которые используются для незаконного производства наркотиков. Постановление, которое вносит соответствующие изменения в нормативные акты, опубликовано во вторник на официальном сайте кабмина.

Как отмечается на сайте, "в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ" "устанавливается контроль за легальным оборотом ряда веществ, используемых при незаконном изготовлении фентанила, находящихся в свободном обороте на территории России и не включенных в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю". Речь, в частности, идет о таких веществах как дезпропионил-3-метилфентанил и дезпропионил-орто-метилфентанил.

"В целях ограничения возможности использования этих веществ в незаконном обороте подписанным постановлением устанавливается контроль за их легальным оборотом. Это позволит усилить контроль за рядом прекурсоров, исключить их утечку в незаконный оборот", - говорится в пояснении к постановлению на сайте правительства.

Документ был подготовлен МВД. Ведомство отмечало, что регулярно выявляет такие прекурсоры в лабораториях по незаконному изготовлению наркотиков, но в концентрациях ниже установленных, в связи с чем привлечь к ответственности граждан за нарушение действующего законодательства было невозможно. "В целях усиления контроля за оборотом прекурсоров, внесённых в список, исключено требование к их концентрации", - говорится в пояснительной записке.