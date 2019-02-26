Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон об оказании паллиативной помощи в России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании во вторник поддержал закон об оказании медицинской паллиативной помощи в России, который в том числе закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами, передает корреспондент ТАСС.

Ранее соответствующий законопроект приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. 20 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи.

"Закон действительно резонансный, ожидаемый. То, что нашло отражение в законе на этом этапе, как раз вмещает чаяния профессионального сообщества, пациентов и их родственников. Безусловно, закон отвечает на большинство вопросов. С учетом того, что паллиативная помощь у нас находится в стадии активного становления в стране, мы не исключаем, что в дальнейшем еще совершенствовать законодательства", - сказал на заседании первый заместитель председателя комитета Игорь Каграманян.

Он добавил, что в настоящее время в базе данных Минздрава порядка 300 тыс. паллиативных пациентов. Между тем, по данным экспертных оценок профессионального сообщества, их количество может составлять до 800 тыс. человек, уточнил сенатор. Как отметил глава комитета Валерий Рязанский, закон направлен как раз на то, чтобы найти возможность помочь каждой семье.

В соответствии с документом "паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания".

Такая помощь будет оказываться прошедшими специальную подготовку медицинскими работниками как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, так и в условиях дневного стационара и в стационарных условиях. При этом медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, также должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, добровольцами (волонтерами), а также с центрами социального обслуживания, религиозными организациями.