Минздрав проработает возможность получения паллиативной помощи без прописки

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минздрав проработает механизм получения паллиативной помощи в рамках программы госгарантий, чтобы пациент имел возможность получить эту помощь по месту фактического нахождения, а не только по месту регистрации. Об этом сообщил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.

"Сегодня мы готовим соответствующие изменения в программу государственных гарантий, где постараемся требованием прописать необходимость при формировании территориальных программ эти средства предусматривать, в частности, на оказание паллиативной медицинской помощи", - сказал Камкин.

Он отметил, что вопрос получения этой помощи по месту фактического нахождения, а не по месту жительства, неоднократно обсуждался. "На сегодняшний день бюджетное законодательство, бюджет, позволяет регионам предусматривать в своих бюджетах средства на проведение межтерриториальных расчетов для того, чтобы полностью оплачивать за своих жителей, которые по факту оказались в другом регионе", - сказал Камкин.

Главный внештатный специалист по паллиативной медицине Минздрава Диана Невзорова отметила, что в субъектах уже сейчас проще получить паллиативную помощь амбулаторно, в то время как в стационар человеку, не имеющему регистрации в этом субъекте, попасть малореально.