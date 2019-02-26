Новые очистные сооружения в Армянске планируется построить до конца 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Строительство новых очистных сооружений в Армянске, где летом произошел химический выброс, планируется включить в федеральную целевую программу развития Крыма и построить до конца 2020 года. Об этом во вторник время отчетного доклада на заседании Госсовета Крыма сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. СК РФ возбудил уголовное дело, в Армянске ввели режим ЧС. По предварительным данным, причиной произошедшего является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Ранее Аксенов сообщал, что канализационные стоки городской системы, которые сливали в кислотонакопитель, усугубили ситуацию с выбросом химических веществ на севере полуострова в 2018 году.

"На разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в Армянске выделено 17 млн рублей. Проект планируется включить в ФЦП. Ориентировочный срок окончания работ - 2020 год", - сказал Аксенов.

Он добавил, что кислотонакопитель химического завода "Крымский Титан", выбросы из которого в прошлом году привели к введению чрезвычайной ситуации в Армянске, заполнен водой до безопасного уровня. Экологическая ситуация в регионе постоянно контролируется и находится в норме. "В накопитель ежедневно подается порядка 60 тыс. кубометров воды. На сегодняшний день он заполнен до безопасного уровня - 1,55 метра", - сказал Аксенов.

Он отметил, что ЧП в Армянске стало самым серьезным экологическим вызовом для Крыма. По словам Аксенова, к техногенной аварии привела водная блокада полуострова Украиной и засуха, которая установилась в регионе в прошлом году. Все работы по устранению последствий аварии ведутся за счет предприятия, бюджетные средства не привлекаются.