В уральском военкомате пояснили, почему отправили повестку юноше-инвалиду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Получивший повестку в военкомат Верх-Исетского и Железнодорожного районов Екатеринбурга подросток-инвалид не обязан лично приходить по ней. Документы о состоянии здоровья может представить его законный представитель, сообщили ТАСС в военном комиссариате Свердловской области.

Ранее уральские СМИ со ссылкой на мать подростка сообщали, что повестку женщина обнаружила в почтовом ящике 25 февраля. В материалах уточняется, что у подростка церебральный паралич и шунтированная гидроцефалия. Женщина подчеркнула, что ей будет затруднительно доставить сына зимой в необорудованное для инвалидов здание военкомата.

"Военный комиссариат на первоначальную постановку на воинский учет вызывает потенциальных призывников в соответствии со списками, которые подают ТСЖ и региональное министерство образования. В этих списках не указано больной человек или здоровый, для этого и проводятся мероприятия первоначальной постановки. Если подросток не может прийти сам, то приходит его родитель, либо другой законный представитель, и представляет документы о том, что мальчик инвалид, после чего делается соответствующая заметка в его личном деле. До того, как родители представили документы, военкомат не может знать здоровый мальчик или нездоровый", - сказала собеседница агентства.