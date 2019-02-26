За сутки на телефонную линию в СК поступили сообщения о давлении на бизнес из 23 регионов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Предприниматели из 23 регионов РФ сообщили о давлении на бизнес и необоснованном уголовном преследовании за первые сутки работы отдельной телефонной линии в Следственном комитете. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"За первые сутки работы на нее поступило 46 сообщений из 23 субъектов РФ. Наибольшее количество сообщений поступило из Ставропольского края (5), Москвы (4), Краснодарского края (3)", - сообщила представитель СК.

Также в СК обращались жители Самарской, Архангельской, Астраханской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Севастополя, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республики и других регионов. Ряд вопросов касался необоснованного, по мнению обратившихся, уголовного преследования в следственных органах СК России. "В частности, три сообщения связаны с расследованием уголовных дел о налоговых преступлениях, четыре - о мошенничестве. Еще двое граждан сообщили о необоснованном, по их мнению, уголовном преследовании в следственных органах полиции, которые расследуют уголовные дела о мошенничестве и растрате", - сообщила Петренко.

Заявители сообщали также о неправомерных действиях должностных лиц полиции и прокуратуры, о ненадлежащем рассмотрении в следственных органах СК России обращений о несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ГУ МВД РФ, а также о нарушении требований охраны труда. "Вся поступившая информация направлена в соответствующие подразделения центрального аппарата СК России для рассмотрения по существу и принятия мер реагирования. По сообщениям, прямо не связанным с деятельностью Следственного комитета России, гражданам предоставлена информация справочного характера", - отметила представитель СК.

Линия была создана по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина после того, как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул тему незаконного уголовного преследования предпринимателей. Прием сообщений осуществляется по номеру телефона: 8 (495) 986-78-18.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин призвал отказаться от любых барьеров, ограничивающих деятельность отечественных предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков. В частности, он подверг критике продление сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям, подчеркнув, что при расследовании данной категории дел "нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей", так как зачастую это происходит без веских оснований.