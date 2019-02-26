Аксенов: представители половины стран мира посетили Крым после его воссоединения с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Представители как минимум половины стран мира побывали в Крыму после его воссоединения с Россией, и народная дипломатия помогает рассказывать миру о том, что на самом деле происходит в регионе. Об этом сказал во вторник глава Республики Крым Сергей Аксенов, выступая с ежегодным отчетом в республиканском парламенте.

"За пять лет всем вменяемым людям стало очевидно, что попытки изолировать Крым полностью провалились. <…> За пять лет в российском Крыму побывали представители, по крайней мере, половины стран мира, а если учитывать частные визиты, то, конечно, больше", - сказал Аксенов.

Он отметил роль "народной дипломатии". Только за последние два года Совет министров Крыма посетили около 100 официальных иностранных делегаций, в которые входили бизнесмены, политики, общественные деятели, журналисты, представители общественных и религиозных организаций. Кроме того, руководство совета министров в прошедшем году побывало с официальными визитами в Сирии, Китае, Армении, Южной Осетии, Абхазии, Лаосе, Донецкой народной республике.

Глава региона напомнил, что на выборах президента России в Крыму присутствовали наблюдатели из 20 стран. Только в прошлом году в республике состоялось 25 международных мероприятий.

"Хочу поблагодарить наших иностранных друзей за честную и принципиальную позицию. Они помогают нам доносить правду до мировой общественности. В Европе все громче звучат голоса тех, кто выступает за международное признание Крыма неотъемлемой частью России и отмену антироссийских санкций, в том числе, на высоком политическом уровне. Успехи российского Крыма - это презентация возможностей Русского мира как интеграционного проекта, лучший ответ нашим врагам", - добавил Аксенов.

Об информационной блокаде

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В связи с этим Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.