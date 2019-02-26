Власти Петербурга будут добиваться внедрения в регионе упрощенных визовых процедур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга будут добиваться тестирования и внедрения в регионе упрощенных визовых процедур, все возможности для этого есть, заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля предложил продумать механизм упрощения визовых процедур для туристов из других стран, в частности распространить практику применения электронных виз.

"Мы должны добиваться, чтобы Петербург стал регионом, где будут тестироваться и внедряться упрощенные визовые процедуры. Президент такую задачу в послании поставил, нам нужно ее реализовывать, для этого у нас есть все необходимые возможности. Поэтому прошу всех в этом направлении работать", - сказал Беглов на заседании городского правительства во время обсуждения вопроса развития Петербурга как транспортно-логистического центра.

Ранее в городском комитете по развитию туризма отмечали, что введение электронных виз для иностранных гостей Петербурга может привести к росту туристического потока на 30%, что составляет не менее 2 млн дополнительных посещений города ежегодно. Инициатива о внедрении в городе электронных виз для зарубежных туристов обсуждается с конца 2016 года, в настоящее время предложение находится на рассмотрении федеральных властей.

Новые станции метро и умные остановки

Приоритетной для руководства Петербурга задачей Беглов назвал улучшение транспортной ситуации в городе. "Первая и самая острая проблема - это метро. Горожанам нужны новые станции и новые ветки метро, нужны конкретные решения и сроки ввода объектов в строй. Без развития метро нет развития Санкт-Петербурга. В этом году должны быть введены станции "Южная", "Проспект Славы", "Дунайский проспект", - сказал он.

Вместе с тем Беглов поручил правительству сформировать новую программу оснащения города удобными остановочными павильонами, которые будут защищать горожан от непогоды. Особенно это актуально для районов нового строительства. "В этом году должны появиться умные остановки, для этого у нас все необходимое есть. Соответствующие инвестиционные деньги есть, надо просто заниматься этим", - отметил он.

Врио губернатора также поручил провести ревизию потребности города в обновлении подвижного состава, расширить программы ремонта дорог, в том числе капитального.