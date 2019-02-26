Почти 70 чиновников Крыма за 5 лет лишились должностей после антикоррупционных проверок

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Почти 220 чиновников в Крыму за пять лет были привлечены к дисциплинарной ответственности после проводимых Советом министров республики антикоррупционных проверок, 69 из них уволены. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов, выступая с ежегодным отчетом на сессии крымского парламента.

"За пять лет комитетом Совета министров по борьбе с коррупцией проведено более 500 контрольных мероприятий. По их результатам 69 должностных лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, освобождены от занимаемых должностей, 217 человек привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности", - сказал Аксенов.

По его словам, по материалам комитета возбуждено 56 уголовных дел, в том числе в отношении двух вице-премьеров республики. Вынесен приговор бывшим главам администраций Красноперекопска, Керчи, Феодосии, которые были задержаны за взятки.