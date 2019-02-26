Московских школьников пригласили пройти отбор для участия в Большой арктической экспедиции

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Департамент образования и науки Москвы приглашает московских школьников пройти отбор для участия в Большой арктической экспедиции. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Наша команда арктических исследователей разделится на два экспедиционных отряда - "Барнео" и "Полюс". Отряду "Барнео" предстоит в Центральной Арктике на российской научной дрейфующей станции Барнео провести ряд опытов и экспериментов, а цель отряда "Полюс" - на лыжах достичь "вершины планеты", - цитирует портал директора центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвея Шпаро.

Для отбора на экспедицию юным жителям столицы необходимо ответить на вопросы онлайн-викторины и получить сертификат. После этого необходимо будет пройти отбор на учебно-тренировочных сборах в Карелии и защитить свои исследовательские проекты. Всего организаторами предусмотрено 14 мест для тех, кто справится со всеми испытаниями. Отмечается, что ребята отправятся в экспедицию вместе с Матвеем Шпаро.

В конкурсе могут принять участие московские школьники в возрасте от 14 до 18 лет, заочный этап будет проводиться с 11 февраля по 10 марта 2019 года. Очный этап, включая награждение победителей и призеров пройдет 14 марта. С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте московского методического центра.