Блюдами традиционной вьетнамской кухни угощают в медиацентре саммита КНДР - США

"Мы хотим познакомить гостей с наиболее популярными и знаковыми блюдами, что поможет им лучше узнать традиции и культуру нашей страны", - рассказала ТАСС одна из сотрудниц пресс-центра.

В качестве закуски на обеде в пресс-центре подаются блинчики нем гой, которые представляют собой ролы из рисовой бумаги с завернутыми в нее тонко нарезанными кусочками вареной или копченой свинины, зеленью и вермишелью. Журналистов также угощают жареными в кляре креветками и рыбой. В меню столовой пресс-центра можно найти традиционный суп фо из рисовой лапши, блинчики из рисовой муки нем, рисовую вермишель бун ча, клейкий рис сой и многие другие вьетнамские деликатесы.

К кулинарной тематике вьетнамские власти относятся с особым вниманием, поскольку местная кухня стала завоевывать все большую популярность в других странах, что благоприятным образом сказывается на международной известности и туристической популярности Вьетнама. Согласно стратегии национального управления по развитию туризма, имидж Вьетнама за рубежом теперь должен создаваться не только благодаря рекламе его песчаных пляжей, джунглей, древних храмов и пагод, но и за счет дальнейшей популяризации вьетнамской кухни, многие блюда которой уже приобрели известность за рубежом.

Эта известность оказалась настолько широкой, что названия некоторых вьетнамских блюд перестали быть чисто вьетнамскими. Так, в Оксфордском словаре английского языка теперь можно найти слово banhmi (бань ми), значение которого объясняется как вьетнамский хлеб с мясным фаршем. А американский толковый словарь Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary) содержит упоминание слова pho (фо), поясняя, что это вьетнамский суп из рисовой лапши с говядиной или курицей.