Более 2 тыс. калининградских школьников познакомились со службой на Балтийском флоте

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. учащихся общеобразовательных учреждений Калининградской области познакомились со службой военных моряков Балтийского флота в рамках месячника оборонно-массовой работы, итоги которого подвели во вторник, сообщила журналистам пресс-служба флота.

"В рамках месячника оборонно-массовой работы более 2 тыс. школьников из Калининграда и области побывали на кораблях и в береговых частях флота, где будущих призывников познакомили с боевыми традициями моряков-балтийцев, условиями жизни и быта военнослужащих по призыву, образцами современного вооружения и военной техники", - рассказали в пресс-службе.

На флоте отметили, что мероприятия организованы командованием Балтийского флота совместно с представителями правительства области, ДОСААФ, а также активистами военно-патриотических, ветеранских и молодежных организаций.

По информации пресс-службы, на флоте большое внимание уделяется работе с допризывной молодежью. В 2018 году дважды проводились военно-патриотические акции "День призывника", в которых приняло участие более 3 тыс. человек. В рамках изучения курса основ военной службы в общеобразовательных заведениях более 4 тыс. школьников посетили учебные сборы на базе воинских частей флота, для них были организованы занятия по огневой, тактической и физической подготовке, оказанию первой медицинской помощи, способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности.

"Большинство из этих молодых людей в скором времени пополнят ряды Вооруженных сил России, и навыки, которые они получили при посещении воинских коллективов, помогут будущим военнослужащим легче адаптироваться к условиям военной службы", - подчеркнули в пресс-службе.