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В РПЦ анонсировали кадровые перестановки

Они являются ответом на потребности и вызовы Церкви, отметил патриарх Кирилл

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви во вторник собрался на свое первое заседание в текущем году. Как отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по итогам будут приняты важные кадровые решения.

"Сегодняшнее заседание будет важным - мы должны решить много текущих вопросов, включая кадровые. Жизнь идет вперед, многое меняется, поэтому изменения, в том числе кадровые, становятся ответом на те потребности и на те вызовы, которые обращаются к Церкви", - приводит слова предстоятеля РПЦ пресс-служба Московской патриархии.

Он добавил, что заседание синода будет "недолгое, но важное".

Священный синод РПЦ, согласно действующему уставу, является органом управления Русской православной церкви в период между архиерейскими соборами. Архиерейский собор - высший орган иерархического управления РПЦ.

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