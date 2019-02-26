Пассажиры Домодедова смогут снять стресс перед полетом, поиграв с собаками

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пассажиры аэропорта Домодедово смогут поднять настроение или снять стресс перед полетом, поиграв с собаками в специальной зоне на втором этаже. Об этом во вторник сообщается на сайте аэропорта.

"На втором этаже аэровокзала создана специальная зона, где путешественники могут погладить, а при желании - обнять биггля Физзи и дворняжек Клепу, Лушу и хаски Нами. Все собаки живут в семьях с детьми, дружелюбны и имеют необходимые медицинские документы", - говорится в сообщении аэропорта.

По словам исполнительного директора фонда "Вторая жизнь" Станислава Перешеина, специально обученные собаки помогут пассажирам успокоиться и снять стресс перед полетом. "Как известно, общение с животными успокаивает. Многие боятся летать или испытывают сильное волнение в связи с предстоящим перелетом. Канистерапевты и специально отобранные собаки - это идеальный тандем, который поможет людям в ожидании рейса снизить уровень стресса и подготовиться к перелету", - отметил он.

Отмечается, что подобная услуга появилась в аэропорту в рамках совместной с фондом "Вторая жизнь" акции "Обними друга перед полетом".

Как рассказала PR-директор аэропорта Домодедово Дарья Коршунова, в течение года планируется провести еще несколько подобных акций с участием животных. "Например, в аэропорту Милана работает служба собак в рамках проекта "Pet Therapy". Наш аэропорт также решил привлечь четвероногих друзей для психологической разгрузки пассажиров", - добавила Коршунова.