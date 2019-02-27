СМИ: в Роттердаме изъяли 90 тыс. бутылок водки, которые могли предназначаться для КНДР

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Как минимум 90 тыс. бутылок русской водки, которые, возможно, в обход санкций пытались поставить в КНДР, изъяты в порту Роттердама. Об этом сообщила во вторник газета "Алхемейн дахблад" со ссылкой на источники в таможенной службе.

Контейнер с алкоголем находился под фюзеляжем самолета, перевозимого на грузовом судне. "Документы свидетельствуют, что груз предназначался для китайской компании, однако у таможенной службы имеются веские основания полагать, что водка направлялась в Северную Корею", - подчеркнуло издание, напомнив, что экспорт алкоголя в КНДР запрещен.

По данным газеты, груз был изъят в минувшую пятницу по запросу МИД Нидерландов. "СБ ООН ввел четкие санкции в отношении Северной Кореи, и очень важно, чтобы этот режим соблюдался", - заявила в своей реакции министр внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг.

Операция представляла особую сложность, поскольку в порту не было необходимого оборудования для подъема фюзеляжа самолета. Однако в конечном счете специалистам удалось решить эту проблему.

"Алхемейн дахблад" не обладает конкретной информацией, почему таможенники посчитали, что конечным получателем груза является КНДР, однако утверждает, что для этого "имеются серьезные подозрения". Кроме того, газета сообщает, что водка могла предназначаться для руководящих лиц страны.