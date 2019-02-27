СМИ: в Таиланде инвалид-колясочник проедет более 1800 км, чтобы собрать деньги для больниц

БАНГКОК, 27 февраля. /ТАСС/. Прикованный к инвалидному креслу 56-летний Сатхит Чантхарангси, или дядя Ми, отправился в путешествие на своей коляске из северной таиландской провинции Чиангмай в южную Наратхиват. Как сообщила во вторник газета The Nation, таким образом мужчина планирует собрать средства на благотворительность.

16 февраля он покинул Чиангмай и уже проехал провинции Лампхун, Лампанг, Так и Сукхотай. К конечному пункту назначения в провинции Наратхиват он рассчитывает добраться в начале мая. Общая протяженность маршрута составляет более 1830 км.

Во время своего путешествия мужчина надеется собрать порядка 3 млн батов ($95,7 тыс.) для трех больниц, расположенных в южных провинциях Сонгхкла, Паттани и Наратхиват. Все пожертвования он получает во время остановок в городах. Подобные заезды он хотел бы устраивать раз в год, чтобы, помимо сбора средств на благотворительность, делать добро во имя покойного короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рамы IX).

В прошлом году дядя Ми проехал на своей коляске более 1630 км из южной провинции Сонгкхла в Чиангмай, каждый день преодолевая порядка 30-40 км. Тогда ему удалось собрать 3,8 млн батов ($121,2 тыс.) и передать эти средства на нужды 48 учреждений для людей с ограниченными возможностями.