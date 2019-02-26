Псковские власти начали разработку комплексной системы безопасности населения

ПСКОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Комплексную систему безопасности населения будут внедрять в муниципалитетах Псковской области с 2020 года. В текущем году региональные власти начали ее разработку и проектирование, сообщил во вторник ТАСС начальник областного управления цифрового развития и связи Денис Матвеев по итогам заседания межведомственной комиссии при администрации региона по профилактике правонарушений.

В ходе заседания, он сообщил о том, что в Псковской области комплексная система безопасности населения объединит уже существующие сервисы, в том числе систему экстренного вызова помощи "112", программные комплексы "Безопасный город" и "Умный город", а также ситуационный центр.

"В 2019 году задача - создать концепцию единой системы безопасности населения, сейчас мы начали ее разработку. И уже с 2020 года система начнет внедряться в Псковской области: пойдут закупки оборудования, будем заниматься настройкой, установкой этой системы. Это [позволить повысить] безопасность граждан в транспорте, на уличных объектах в помещениях с массовым скоплением людей, в вопросах экологии", - сказал Матвеев.

Он добавил, что на начальном этапе комплексная система безопасности будет запущена в нескольких муниципалитетах, в основном в Пскове и Великих Луках. Работы по созданию комплекса ведутся в рамках проектов "Умный город" и "Цифровая экономика".