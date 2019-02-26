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Митрополит Марк освобожден от должности главы финансово-хозяйственного управления РПЦ

Новым руководителем управления назначен митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви освободил от должности председателя финансово-хозяйственного управления РПЦ митрополита Рязанского и Михайловского Марка, назначив на его место митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия, сообщил во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда по итогам заседания синода.

"Постановлением Священного Синода митрополит Рязанский и Михайловский Марк был освобожден от занимаемой должности председателя финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии с благодарностью за понесенные труды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московской патриархии.

Легойда отметил, что новым руководителем назначен митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. "Председателем финансово-хозяйственного управления Московской патриархии назначен митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, с сохранением за ним обязанностей по архипастырскому окормлению Вологодской епархии", - подчеркнул глава синодального отдела.

Кроме того, было удовлетворено прошение о почислении на покой митрополита Орловского и Болховского Антония, поданное им в связи с достижением 75-летия.

"Священный Синод решил прошение удовлетворить, выразив сердечную благодарность митрополиту Антонию за многолетнее архипастырское служение в епархиях Русской Православной Церкви, которое отмечено многократным увеличением приходов и духовенства, строительством храмов, заботой о приходах и монастырях, плодотворным взаимодействием с региональными властями и общественными объединениями", - добавил Легойда.

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