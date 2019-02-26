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Арктика сегодня

Мурманские школьники разработали проект оптимизации перевозок "Атомфлота"

Учащиеся предложили новые алгоритмы работы грузовой платформы предприятия

МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Команды Мурманских школьников разработали два проекта, связанных с оптимизацией перевозок контейнеров с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) на "Атомфлоте". Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании, проекты касались решений по модернизации транспортной платформы и повышению безопасности работников.

"Речь идет о действующей на предприятии грузовой платформе, учащиеся разработали новые алгоритмы ее работы и предложили решения по повышению безопасности персонала", - сказали в пресс-службе.

Такую техническую работу школьники провели в рамках каникулярной школы "Заполярный Наноград 2019". Ее организовало министерство образования и науки Мурманской области при поддержке автономной некоммерческой организацией "Школьная лига". В ходе мероприятий школьники, студенты и педагоги совместно решали проектные задачи, предложенные организациями и компаниями региона.

"Атомфлот" предложил школьникам разработать альтернативную систему управления транспортной платформой, на которой перевозятся контейнеры с ОЯТ. Над заданием работали две команды учащихся. В течение нескольких дней они составляли алгоритмы по движению платформы, сравнивали различные типы двигателей, которые можно применить, разрабатывали элементы защиты, в частности систему контроля безопасности пути. В целом предложенные решения должны сделать работу платформы более эффективной и безопасной.

Как отметили в "Атомфлоте", школьники смогли найти интересные и неординарные решения, которые могут быть полезны для предприятия. На память участники команд получили подарки и были приглашены на экскурсию по предприятию.

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