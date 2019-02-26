Полпред президента в УрФО предложил привлечь студотряды к ремонту муниципальных объектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов предложил привлечь к ремонту муниципальных объектов, в частности школ, студенческие строительные отряды. Об этом он сообщил во вторник на заседании Совета по молодежной политике в Екатеринбурге.

В ходе своего доклада на заседании заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Юрий Черкашенко рассказал, что курганские строительные отряды выполняют работы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Почему бы студенческие отряды отправить не на Ямал, чтобы они там что-то строили, а попросить их помочь своему региону, своим городам. Нужно продумать программу вместе с отрядами, которая окажет колоссальную помощь школам", - сказал Цуканов.

Полпред отметил, что знаком с финансовой ситуацией в уральских регионах: недостаток средств на ремонт школ, по его словам, имеется не только в Курганской области. "Я понимаю, что средств недостаточно, знаю в каком состоянии школы, и это касается не только Кургана. Знаю, как преподаватели летом сами красят кабинеты. Возможно, ребята будут рады, что они привели в порядок те школы, в которых когда-то сами учились", - добавил он.

Первый студенческий строительный отряд был сформирован в 1964 году в Уральском политехническом институте (ныне Уральский федеральный университет), он отправился на целину в Западно-Казахстанскую область, под город Актюбинск. Расцвет стройотрядовского движения пришелся на 1980-е годы, тогда численность отрядов доходила до 20 тыс. человек. Сегодня стройотрядовское движение на Среднем Урале охватывает более 4 тыс. студентов из всех высших учебных заведений, движение ветеранов стройотрядов насчитывает более 100 тыс. человек.