В Саратовской области в четыре раза вырос объем мусора, прошедшего экологическую обработку

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Объем твердых коммунальных отходов (ТКО), которые прошли сортировку и экологическую обработку перед захоронением, увеличился в четыре раза в Саратовской области за полгода, сообщил во вторник ТАСС директор регионального оператора области - филиала АО "Управление отходами" Михаил Андреев.

Для решения проблемы утилизации отходов была разработана реформа, которая предусматривает переход от захоронения мусора к его раздельному сбору и переработке. Предполагается, что реформа будет способствовать сокращению количества мусорных полигонов и нелегальных свалок.

"Регоператор приступил к работе 12 августа 2018 года, и, если до начала работы регоператора ежедневно около 300 тонн мусора поступало на сортировку и экологическую обработку, то теперь эта цифра выросла как минимум в четыре раза - на экологическую обработку поступает от 1200 тонн до 1700 тонн в день", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас в регионе работают два завода по сортировке и обработке мусора и два полигона при них, а также 20 мусороперегрузочных станций, две из которых находятся в областном центре. В планах регоператора - перевести заводы, которые сейчас работают по 12 часов в день, на круглосуточный режим работы.

Нелегальные полигоны

Однако, как отметил Андреев, в регионе пока остаются проблемы с нелегальными свалками и полигонами. Так, например, в городе Балаково, где уже созданы все возможности для экологической утилизации всего объема ТКО, ряд компаний продолжают пользоваться услугами недобросовестных подрядчиков, которые просто вывозят отходы на нелегальные свалки.

"В Балаково работает мусоросортировочный комплекс, но одна из серьезных проблем - нежелание юрлиц заключать контракты. Из 7 тыс. юрлиц в Балаково контракты есть у менее 10%. Это значит, что остальной мусор утилизируется незаконно, небезопасно", - считает Андреев.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ассоциации операторов в области обращения отходов "Чистая страна", со сложностями при заключении договоров сталкиваются многие региональные операторы.

Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО приступил к работе 12 августа 2018 года. В зоне его деятельности проживают 1,85 млн человек. Обслуживается 19 муниципальных районов и областной центр - Саратов.