Жители шести сел КЧР получат бесплатный доступ к цифровому телевидению через спутник

ЧЕРКЕССК, 26 февраля. /ТАСС/. Жители шести сел Карачаево-Черкесии (КЧР), находящихся вне зоны цифрового эфирного телевещания, получат бесплатный доступ к 20 федеральным телеканалам через спутниковое телевидение. Соглашение об этом подписано во вторник между Министерством промышленности и торговли республики и ПАО "МТС", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"После отключения [аналогового телевещания] большинство наших граждан смогут беспрепятственно принимать сигнал цифрового ТВ, за исключением тех населенных пунктов, которые оказались вне зоны цифрового эфирного вещания - их в республике шесть. А значит, без федерального телевидения могут остаться свыше 800 человек", - приводятся в сообщении слова министра Мурата Аргунова.

Подписанный документ предусматривает, что жители этих сел смогут бесплатно смотреть основные телеканалы через спутниковое телевидение МТС, вся необходимая инфраструктура для этого есть. "Понимая важность и огромную значимость для каждого человека в республике бесплатного доступа к телевидению, мы готовы участвовать в решении этого вопроса", - пояснил директор филиала МТС в КЧР Расул Каппушев.

По данным Министерства промышленности и торговли КЧР, охват цифровыми технологиями вещания в республике составляет 99,84%. В регионе построено 45 цифровых станций. В зону цифрового телевизионного сигнала в силу географического расположения (находятся в ущельях и закрыты горами) не попадают поселки Загедан, Пхия, Рожкао и Дамхурц Урупского района и аулы Кобу-Баши и Хасаут в Зеленчукском и Малокарачаеском районах.

Отключение аналогового телевещания в России в 2019 году пройдет в три этапа и завершится 3 июня. Карачаево-Черкесия вошла в число 20 субъектов РФ, где это произойдет 15 апреля. Первой на цифровое вещание перешла Тверская область, аналоговый сигнал был отключен 3 декабря.