СМИ: в Великобритании увековечили память о разведчице, приблизившей победу над фашизмом

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Британская разведчица времен Второй мировой войны Нур Инаят Хан удостоилась старейшего в мире специального памятного знака "Синяя табличка". Он скоро появится на доме №4 на улице Тавитон-стрит в лондонском районе Блумсбери.

Как отметила газета The Indian Express, Хан стала первой индианкой, помять о которой власти британской столицы и Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, носящая название "Английское наследие", решили увековечить "Синей табличкой". Она считается в Великобритании престижным знаком и украшает дома, где жили выдающиеся и известные люди, много сделавшие для страны.

Нур Инаят Хан была секретным агентом в Британской службе специальных операций, в качестве радистки ее забросили в оккупированную фашистами Францию. Нур была арестована гестапо и была убита в 1944 году после жестоких пыток, никого не выдав, в лагере смерти Дахау. Последнее, что произнесла она перед казнью было слово "свобода". Нур было всего 30 лет.

Отцом Нур был суфий Хазрат Инаят Хан, которого его единоверцы почитают как святого. А мать - американка. Нур родилась в 1914 году в Москве и по месту рождения вполне могла бы считаться еще и русской. С Россией она рассталась в раннем детстве, переехала с родителями сначала в Париж, а оттуда в Великобританию. От отца она восприняла идеи ненасилия и собиралась следовать им все жизнь. Однако начавшаяся Вторая мировая война перевернула мировоззрение Нур и она стала британской разведчицей.

Слава пришла к ней через много лет после героической гибели. Книга под названием "Принцесса шпионажа: жизнь Нур Инаят Хан" привлекла внимание к ее жизни и подвигу, началась кампания за сохранение памяти о ней.

"Имя Нур Инаят Хан многие годы было окутано безмолвием. Сейчас справедливость восстановлена. Эта молодая женщина была подлинной героиней, выступившей на стороне Великобритании в войне с фашистской тиранией", - говорит председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тагендхат.

За свой военный подвиг Нур была удостоена посмертно ордена Крест Георга, высшей британской награды за проявленное мужество для гражданских лиц. Теперь в память о ней будет выпущена "Синяя табличка", точно такая же, как появившиеся раньше на британских домах таблички в память о живших в них лидерах индийского национально-освободительного движения Махатме Ганди и Джавархарлале Неру, а также о творце конституции Индии Бхимрао Амбедкаре.