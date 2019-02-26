Власти Пскова заявили о недостаточном финансировании системы "Безопасный город"

ПСКОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Финансирование системы "Безопасный город" в Псковской области в 2019 году составит порядка 1,3 млн рублей, это почти в четыре раза меньше, чем требуется для развития программного комплекса. Об этом во вторник сообщил начальник управления специальных программ администрации области Игорь Виноградский на заседании межведомственной комиссии при администрации региона по профилактике правонарушений.

Система "Безопасный город" - это аппаратно-программный комплекс, который состоит из систем фото- и видеофиксации, размещенных в местах максимального скопления людей и вблизи автодорог и перекрестков. Видеокамеры также устанавливаются на вышках операторов сотовой связи, чтобы контролировать пожарную обстановку. Внедрение системы позволяет сократить аварийность на трассах, а также снизить ущерб от пожаров. Ранее начальник областного управления цифрового развития и связи Денис Матвеев сообщал ТАСС, что система "Безопасный город" имеет для Пскова стратегическое значение, так как он является приграничным.

"В бюджетной заявке на 2019 год по финансированию мероприятий комплекса "Безопасный город" было включено 5 млн рублей, в областном бюджете на данные цели запланирован 1,3 млн рублей, которых хватит только на обслуживание существующих элементов. <...> Приобретение и обслуживание, увеличение мощностей серверного оборудования требует значительного выделения денежных средств", - сказал Виноградский, добавив, что финансирование "Безопасного города" осуществляется только из средств регионального бюджета. За последние три года на эти цели было выделено 10,6 млн рублей.

По данным полиции, в прошлом году с помощью видеокамер "Безопасного города" было выявлено более 1,6 тыс. административных правонарушений, при этом качество работы системы не соответствует современным требованиям.

"Видеоизображение большинства камер имеет плохое качество, что не позволяет составить описание правонарушителя. Сотрудники полиции... обращаются к частным физическим и юридическим лицам, на территории объектов которых установлены камеры видеонаблюдения", - сказал на заседании врио начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД по Псковской области Владимир Круглов.

По его словам, в ходе подготовки к Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове установили 121 видеокамеру высокого разрешения, решается вопрос о подключении их к системе "Безопасный город".