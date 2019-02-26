В Исаакиевском соборе прокомментировали скандал вокруг песни о бомбардировке США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Администрация музея-памятника Исаакиевский собор в Петербурге не одобряет исполнение в стенах собора шуточной песни о бомбардировке США, однако Концертный хор Санкт-Петербурга не согласовал репертуар с руководством музея, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором артисты Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова исполнили в Исаакиевском соборе шуточную песню советского времени, лирические герои которой отправились бомбить территорию США. Песню артисты исполнили во время выступления на бис после праздничного концерта ко Дню защитника Отечества.

"Мы против подобных песен в репертуаре, - заявили ТАСС в пресс-службе музея, - данное музыкальное произведение не было согласовано с руководством музея. Если бы мы раньше знали, если бы это обсуждалось, мы бы категорически выступили против этого".

Как сообщили ТАСС в администрации музея, его руководство планирует обсудить ситуацию с руководством хора. "Юрий Витальевич [Мудров, директор музея,] ждет звонка от художественного руководителя хора Владимира Беглецова, состоится разговор", - сказал собеседник агентства.

Представитель музея сказал ТАСС, что скандал не повлияет на дальнейшее расписание концертов. По его словам, в ближайших планах - серия концертов памяти композитора Николая Римского-Корсакова.

Позиция хора

На официальной странице хора в социальной сети "ВКонтакте", сообщается, что песня является "документом эпохи", ее исполнение не являлось политическим заявлением и не связано с политической конъюнктурой. "Песни, которые мы поем - это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные, разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры", - говорится в заявлении.

Позиция епархии

Представители Санкт-Петербургской епархии осудили исполнение песни в стенах собора. "Очень опечалены и удивлены, что такому коллективу отказало чувство меры и вкуса. Считаем подобное выступление абсолютно неуместным", - сообщили ТАСС в епархии.