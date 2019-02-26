Чиновники в Астраханской области в случае уголовных дел лишатся доплат к пенсиям

АСТРАХАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области приняли сразу в двух чтениях закон, согласно которому осужденные по уголовным делам граждане, занимающие госдолжности, не смогут получать из областного бюджета ежемесячные доплаты к пенсиям - в среднем около 50 тыс. рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель облдумы Игорь Мартынов.

"Сегодня мы приняли закон, которым вводятся основания для отказа в начислении ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ранее занимавшим госдолжности. Речь идет о тех, кто преступил закон. Теперь дополнительных выплат не будет для тех, в отношении кого вступил в силу обвинительный приговор суда. Это касается любых уголовных преступлений, и что особенно важно, это касается и действующих пенсионеров", - сказал Мартынов.

Он уточнил, что закон касается, в том числе местных депутатов, работающих на постоянной основе, региональных министров, председателей областного правительства, облдумы, Контрольно-счетной палаты и избиркома. Всем им по действовавшему ранее закону полагалась доплата к пенсии от 55 до 70% от денежного содержания на государственной должности - это в среднем порядка 50 тыс. рублей ежемесячно. Мартынов также обратил внимание, что на время следствия доплата к пенсиям также будет приостановлена. В случае оправдательного приговора или прекращения дела по реабилитирующим обстоятельствам они будут полностью выплачены за весь период.

"Принятие закона повысит уровень ответственности лиц, замещавших государственные должности Астраханской области", - подчеркнул Мартынов.

По его словам, данные выплаты не являются основной государственной гарантией, поэтому областные депутаты имеют право изменить законодательство, чтобы осужденные не получали эти доплаты.