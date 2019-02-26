Роспотребнадзор начал расследование после жалобы пассажирки "Яндекс Такси" на избиение

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве начало административное расследование в отношении агрегатора "Яндекс Такси" после жалобы пассажирки, которую, по ее словам, в ноябре 2018 года избил водитель. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Роспотребнадзоре.

Ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что москвичка вызвала такси через приложение "Яндекс Такси", у нее возник конфликт с водителем, в результате которого тот сильно ее избил. В видеорепортажах женщина предстает на костылях и с сильными гематомами на лице.

"В настоящее время управление Роспотребнадзора по городу Москве проводит административное расследование по факту обращения указанного пострадавшего лица. Расследование проводится в отношении ООО "Яндекс Такси" по факту введения потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества услуги при оказании услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что штраф по КоАП РФ за подобные нарушения для юридических лиц составляет от 100 до 500 тыс. рублей. По данным газеты "Коммерсантъ", по факту нанесения телесных повреждений было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью").

Собеседник агентства отметил, что с января 2019 года вступили в силу поправки в закон РФ "О защите прав потребителей" которые могут помочь сократить количество таких случаев. Закон ввел понятие "владелец агрегатора информации о товарах (услугах)", а также установил обязанность владельцев подобных сервисов предоставлять на своих сайтах потребителям информацию о себе и продавце (исполнителе), а также обо всех произошедших в такой информации изменениях. Продавцы, в свою очередь, теперь обязаны сообщать потребителю и агрегатору достоверную информацию о себе и также размещать ее на своих сайтах. На агрегаторов возлагается и ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце, - сообщили в ведомстве.