Минюст подготовил постановление, призванное оградить от ошибок при взыскании долгов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минюст России подготовил проект постановления правительства РФ, призванного оградить от ошибок при взыскании долгов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, предлагается внести изменения в форму бланка исполнительного листа, используемого в работе Верховного суда, арбитражных судов, судов общей юрисдикции и мировых судей, включив в него дополнительные сведения о сторонах исполнительного производства.

"В частности, для гражданина, являющегося должником, кроме указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), определены другие возможные идентификаторы: СНИЛС, документ, удостоверяющий личность, водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства", - пояснили в Минюсте. Для организаций, являющихся сторонами исполнительного производства, местонахождение, указанное в учредительных документах, заменено на адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а в случаях, когда взыскателем или должником является иностранное государство, необходимо указать наименование и место нахождения органа, учреждения или иного образования, уполномоченных осуществлять права и исполнять обязанности от его имени, отмечается в документе.

Ранее возникали проблемы с точным определением должника, если в исполнительном листе были указаны его фамилия, имя и отчество и место жительства: при совпадении имен были нередки случаи списаний долгов с человека с тем же именем.