Исследование: родители страдают от бессонных ночей в течение 6 лет после рождения ребенка

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Родители испытывают хроническое недосыпание на протяжении шести лет после рождения первого ребенка. К такому выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие около 5 тыс. мужчин и женщин, ставших родителями в период с 2008 по 2015 годы. На протяжении шести лет специалисты из Уорикского университета наблюдали за количеством и качеством их сна, основываясь на информации, полученной от самих добровольцев. Результаты показали, что родители продолжают страдать от бессонных ночей на протяжение шести лет после рождения ребенка. При этом наиболее тяжелыми считаются первые три месяца после появления малыша.

Ученые выяснили, что сон матерей в этот период сократился на 62 минуты в сутки, а отцов - только на 15 минут. Кроме того, даже когда ребенок начинал ходить в школу (в Великобритании это происходит в возрасте четырех лет), родители все равно не могли нормально высыпаться, лишаясь в среднем 15-20 минут здорового сна каждую ночь. При этом мамы теряли около 22 минут, а папы - все те же 15 минут по сравнению с показателями до появления ребенка. Причем кормящие матери спали на 14 минут меньше, чем те, кто выбирал искусственное питание для своих малышей.

В качестве основной причины подобного явления специалисты назвали увеличение ответственности родителей за воспитание и образование детей. "Хотя наличие ребенка считается основным источником радости для большинства родителей, однако повышенные требования и соответствующие обязанности, связанные с ролью родителя, приводят к уменьшению количества и качества сна в течение шести лет после рождения первенца", - подчеркивает профессор Уорикского университета Сакари Лемола. По его словам, женщины чаще мужчин страдают от недосыпания после рождения ребенка, что свидетельствует о том, что они продолжают играть главную роль в воспитании детей.