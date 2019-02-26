Во Владимирской области откроют базовые кафедры Приволжского медуниверситета

ВЛАДИМИР, 26 февраля. /ТАСС/. Администрация Владимирской области договорилась с руководством Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ, Нижний Новгород) об открытии базовых кафедр в учреждениях здравоохранения региона. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации Владимирской области.

По данным регионального департамента здравоохранения, сейчас в медучреждениях Владимирской области не хватает около 1000 врачей.

"Владимирская область вышла с инициативой об организации базовых кафедр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) по педиатрии, хирургии, анестезиологии и реаниматологии и другим востребованным специализациям на базе ведущих медицинских учреждений нашего региона. Соответствующая договоренность была достигнута 25 февраля, во время проведения во Владимире Дня открытых дверей ПИМУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты вуза окажут учебно-методическую помощь для организации дополнительного образования врачей и медперсонала среднего звена, а также практики ординаторов и студентов-целевиков. Во Владимире будут организованы выездные образовательные циклы с участием ведущих преподавателей факультета дополнительного профессионального образования ПИМУ, в том числе с применением дистанционных технологий. Сроки открытия кафедр в администрации области не уточнили.

В августе Приволжский исследовательский медицинский университет, департамент здравоохранения администрации Владимирской области, территориальные подразделения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Владимирской области и фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве с целью повышения доступности медпомощи для населения.

Приволжский исследовательский медицинский университет (ранее Нижегородская государственная медицинская академия (НижГМА), основан в 1920 году, осуществляет подготовку врачей по 80 специальностям.