Как предотвратить массовые убийства? Три решения — в отрывке из книги "Колумбайн"

В издательстве Like Book выходит книга "Колумбайн" о самом известном массовом убийстве, его расследовании и последствиях. ТАСС публикует отрывок о том, как не допустить новые трагедии

Нападение на школу "Колумбайн" в штате Колорадо, совершенное двумя ее учениками, случилось 20 лет назад, но до сих пор пробирает до дрожи. Это преступление было не первым в своем роде и не самым кровавым, но организаторы спланировали его как зрелище, а журналисты постарались, чтобы это жуткое представление увидели все. Возможно, без этого вокруг убийц не сложилось бы столько мифов. Свою книгу о тех событиях, судьбе выживших и родственников погибших журналист Дейв Каллен так и назвал — "Колумбайн". Кто-то скажет, что нечего ему было сыпать соль на раны и вспоминать преступников. Это сложный вопрос. С одной стороны, у убийц из Колорадо нашлись подражатели, а сотни их поклонников присылают Каллену угрозы (тот передает их агенту ФБР). С другой — молча не разберешься в причинах массовых убийств, не придумаешь, как быть дальше, да и с горем не справишься.

Описание Обложка книги Дейва Каллена "Колумбайн" © Эксмо/Like book

Самым животрепещущим вопросом раньше было: "Почему?" Теперь он звучит по-другому: "Что мы можем сделать?" СМИ предлагают принять две меры: ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия и повысить внимание к "душевному здоровью". Конечно, и то, и другое необходимо, но ради бога, перестаньте употреблять таким образом термин "душевное здоровье"! Ведь это сложнейшая система с огромными проблемами, и даже мои глаза стекленеют, когда кто-нибудь произносит это выражение. Надо сузить тему и сосредоточиться на подростковой депрессии. В докладе Секретной службы говорится, что 61 процент школьных стрелков "чувствовали крайнюю подавленность или отчаяние, что было зафиксировано в их историях болезни". А целых 78 процентов "либо пытались покончить с собой, либо думали об этом". Нынешние стрелки прекрасно знают, что почти никто из них не останется жив, так что практически все 100 процентов школьных стрелков стремятся совершить самоубийство. Убийства, связанные с самоубийствами. Мы рассматриваем то, что они творят, как убийства, а между тем ими движет стремление к самоубийству. Их апокалиптические мечты порождены отчаянием. Если нет отчаяния, то нет и проблем, которые надо решить. Но когда мы говорим "самоубийство", это подразумевает сочувствие. И мы шарахаемся от его употребления. Вот почему в ответных мерах отсутствует целенаправленность. Чтобы предотвращать кровавые преступления, их надо рассматривать глазами находящегося в депрессии убийцы.

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Наш самый ценный актив – это время. У подростков не одномоментно "срывает крышу", их чувства долгое время тлеют. "Соответствующие образ мыслей и эмоциональная реакция на мир присутствуют в головах стрелков за несколько лет до того, как они начинают действовать, – сказала профайлер ФБР в отставке Мэри Эллен О’Тул. – Фаза планирования начинается по меньшей мере за несколько месяцев. Но процесс формирования подобных идей может наблюдаться уже в возрасте пяти или шести лет". Вот сколько у нас есть времени для того, чтобы им помочь. Но это время мы все еще продолжаем бездарно терять. *** По оценкам Американской рабочей группы по мерам профилактики, шесть процентов американских подростков страдают клинической депрессией. Это два миллиона человек, и большинству даже не поставлен диагноз. Это звучит почти так же устрашающе, как слова "душевное здоровье". Самое трудное здесь – это лечение, но система оказания соответствующей медицинской помощи существует. (Она не идеальна, но она есть). Мы капитально недорабатываем в том, что значительно проще – в выявлении тех, кому эта помощь нужна. Обследование очень просто. Мой лечащий врач начинает его, прося пациентов заполнить анкету, называемую PHQ-9. Это всего одна страница с девятью вопросами вроде следующих: За последние две недели как часто вас беспокоили следующие проблемы? (ставьте галочку в соответствующей графе) Вы почти не испытывали интереса к тому, чтобы что-то делать, или получали от этого мало радости

У вас было плохое настроение, либо вы испытывали чувство подавленности или безнадежности

Вам было трудно заснуть или продолжать спать или же вы спали слишком долго Я заполнил эту анкету всего за минуту. Подсчет баллов занял еще меньше времени. 5–9 баллов говорят о легкой депрессии, а 20–27 о тяжелой. Школы могли бы организовать раздачу и заполнение этих опросников прямо в классах. Чего мы ждем? Сузив понятие "душевное здоровье" до "проведения обследования с целью выявления подростковой депрессии", мы можем справиться с тем ключевым элементом проблемы школьных стрелков, который находится в пределах нашей досягаемости. Этот путь дешев, прост и дает возможность выявить мальчиков, которые находятся еще на ранних этапах пути к смерти. Школы должны быть готовы оказать им помощь: это должны делать и учителя, и администраторы, и неравнодушные ученики. Усилия всех должны быть направлены на одно – помочь проблемным детям. Случаи подростковой депрессии необходимо выявлять не только из-за проблемы школьных стрелков. Мы должны заниматься этим также и для того, чтобы снизить процент учеников, бросающих школу, сократить количество случаев подростковой беременности и уменьшить число молодых людей, страдающих от наркотической или алкогольной зависимостей, аварийность на дорогах и человеческие страдания вообще. Если мы готовы начать действовать, то ответ на вопрос заключается именно в этом. Подростковая депрессия – важнейший невыученный урок трагедии в "Колумбайн".

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