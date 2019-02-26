Спортивный кластер "Сопка" после Универсиады в Красноярске будет доступен для туристов

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Кластер "Сопка", где в марте пройдут соревнования по фристайлу и сноуборду Всемирной зимней Универсиады, после проведения соревнований будет доступен как для туристов, так и для профессиональных спортсменов, приезжающих в Красноярск. Об этом сообщил журналистам операционный директор кластера Александр Марченко.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. В кластере расположены трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, спортивно-тренировочные блоки.

"Это, наверное, будет некий микс, где мы совместим профессиональный спорт, спорт для начинающих и для туристов", - сообщил Марченко, добавив, что доступны для отдыхающих будут не все трассы. "Я с трудом представляю себе людей с улицы, которые могут зайти на трассы для лыжной акробатики", - подчеркнул специалист. По его словам, уникальность объекта заключается в том, что в одном месте собраны трассы для всех дисциплин фристайла и сноуборда.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс говорил, что на базе кластера будет создано Федеральное училище олимпийского резерва по подготовке фристайлистов, а сам объект передадут в федеральную собственность.

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.