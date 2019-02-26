Власти Ленобласти начнут уведомлять граждан о положенной им соцпомощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области намерены создать единую автоматизированную базу данных со списком жителей региона, которым положены социальные выплаты, и намерены сами уведомлять их о положенной им помощи, а не оказывать ее по заявлению. Об этом сообщила председатель регионального комитета соцзащиты Людмила Нещадим.

По ее словам, сейчас система социальных услуг региона оказывает их по заявлению граждан. Перейти на уведомительную, проактивную систему дал поручение губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"В соответствии с поручением губернатора, готовится паспорт нового межведомственного проекта "Новый формат социальных услуг", который поменяет существующую систему и позволит перейти к новой системе управления социальными услугами - проактивной", - сказала Нещадим на коллегии по подведению итогов работы комплекса в 2018 году.

Она добавила, что для оказания таких услуг в регионе создадут единый "цифровой фронт - офис с реестром населения Ленинградской области, блоком аналитики и автоматизацией выплат". "Данная платформа будет реагировать на жизненную ситуацию человека, а не на заявление", - отметила глава комитета.

В качестве примера она привела ситуацию с рождением ребенка. Данные о родившемся будут автоматически передаваться в систему из учреждения здравоохранения, так что родители получат уведомление о том, какие выплаты и другую социальную помощь они имеют право получить. Кроме того, система будет связана с учреждениями здравоохранения и она автоматически спланирует визит педиатра в семью.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ленинградской области, на новый формат оказания социальных услуг планируется перейти с 1 июля текущего года.