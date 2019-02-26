Заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад в большинстве регионов Центральной России

В Липецкой и Орловской областях в этом сезоне еще ни разу не был превышен эпидпорог по числу заболевших ОРВИ и гриппом. По данным управлений Роспотребнадзоров в регионах, в Липецкой области болеют порядка 6,4 тыс. человек, в Орловской - 5,5 тыс., что ниже показателей прошлой недели на 12% и 12,2% соответственно. Большинство заболевших - дети до 14 лет. В связи с этим в Орловской области на карантин закрыты шесть школ.

ТАСС, 26 февраля. Уровень заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией снизился в большинстве регионов Центрального Федерального округа (ЦФО). Тенденция к стабилизации эпидемической обстановки намечается в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Ярославской областях, сообщается во вторник на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

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Как уточнила ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Гунина, в регионе за прошлую неделю заболели 11,7 тыс. человек. "Это на 26% меньше, чем на прошлой неделе, в регионе нет превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу ни в одной возрастной группе. Ранее такое превышение было, но после того, как все школы Воронежа и все учащиеся были отправлены на карантин, ситуация изменилась. Сейчас ситуация по числу заболевших на 7% ниже уровня эпидпорога", - сказала Гунина.

В Ярославской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 22,5%. "Однако наметилась тенденция к стабилизации и снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, количество заболевших в сравнении с предыдущей неделей уменьшилось на 10%", - говорится в сообщении.

Снизился уровень заболеваемости и в Тамбовской, Ивановской, Смоленской областях, говорится на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора. Так, в Ивановской области болеют больше 10 тыс. человек, что ниже показателей прошлой недели на 28%. В Тамбовской области за медицинской помощью обратились 7,2 тыс. человек, что меньше на 9,5%, чем неделей ранее. В Смоленской области заболеваемость ниже эпидемического порога зарегистрирована во всех возрастных группах на 38,6%, за исключением детей от 3 до 6 лет - среди них заболеваемость превысила эпидпорог на 16,3%, однако общее количество заболевших снизилось на 8,7%.

В Брянской области за медицинской помощью обратилось более 9,3 тыс. человек, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ выше эпидемического порога на 33,4%. Однако, по данным регионального управления Роспотребнадзора, это на 21,5% ниже показателя предыдущей недели. Превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу во Владимирской области составило 38,9%, более половины заболевших - дети. Рост заболеваемости пошел на спад, неделей ранее эпидпорог был превышен на 40,6%.

Рост заболеваемости

В двух регионах ЦФО отмечается умеренный рост заболеваемости. Так, В Рязанской области эпидпорог превышен на 36%. По данным лабораторного мониторинга среди циркулирующих вирусов преобладали вирусы гриппа (66,2%), выделялись вирусы гриппа А двух типов и В, а также вирусы негриппозной этиологии.

В Калужской области уровень заболеваемости превысил средние многолетние значения, однако эпидпорог не превышен. Зарегистрировано 8,7 тыс. ОРВИ и 52 случая гриппа, что на 12,6% выше, чем неделей ранее.