Музей Победы планирует втрое увеличить посещаемость к 2030 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Посещаемость Музея Победы на Поклонной горе планируется увеличить к 2030 году в три раза - до 3 млн. человек ежегодно, сообщил во вторник директор музея Александр Школьник в ходе заседания общественного совета.

"К 2030 году, в соответствии с нашей дорожной картой, мы беремся обеспечить трехкратный рост посещаемости, то есть рассчитываем привлечь 3 млн посетителей за год", - приводит слова директора пресс-служба музея.

По словам Школьника, музей демонстрирует рост интереса к нему со стороны москвичей и гостей города. "В 2017 году музей преодолел планку 900 тыс. посетителей, а в 2018 году вплотную подошел к миллиону. Более половины посетителей пришли в музей по бесплатным билетам, в основном это школьники и ветераны", - отметил он.

По его словам, в настоящее время в музее доступно более 35 экскурсионных и образовательных программ. План развития экскурсионной деятельности предполагает ежегодный рост посещаемости экскурсионных групп: до 245 тыс. в 2020 году, с достижением показателя свыше 459 тыс. человек к 2030 году.

"К 2020 году будут запущены не менее 12 новых детских программ патриотической и творческой тематики, и более 20 - к 2030 году", - добавили в пресс-службе музея.

О музее

Музей Победы - один из ведущих военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-исторический и организационно-методический центр по тематике Второй мировой и Великой Отечественной войн. Основная экспозиция размещена на площади свыше 3 тыс. кв. м и содержит более 6 тыс. экспонатов. Диорамы музея посвящены основным битвам Великой Отечественной войны.

В музейном комплексе также оборудованы Зал памяти и скорби, Зал исторической правды, Зал полководцев, Зал славы, панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", художественная галерея и четыре кинозала. На открытых площадках музея экспонируются более 300 образцов военной техники и вооружения периода Второй мировой войны и второй половины ХХ столетия.