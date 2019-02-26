Мастерскую по обучению инвалидов 3D-проектированию открыли в Нижнем Новгороде

ТАСС, 26 февраля. Производственная мастерская "Артель" по обучению людей с инвалидностью современным 3D-технологиям открылась в Нижнем Новгороде. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель председателя нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Инватур" Светлана Куполова.

"Мастерская открылась во вторник на базе общественной организации "Инватур". Проект реализуется на средства президентского гранта", - сказала Куполова.

По ее словам, для обучения сформирована группа из 15 людей с ограниченными возможностями. "Курс займет около месяца, по итогам обучения будут выдаваться сертификаты", - добавила собеседница агентства.

В мастерской люди с ограниченными возможностями смогут освоить работу с 3D-принтером, фрезерно-гравировальным станком с числовым программным управлением. Также имеются устройства виртуальной реальности, оборудование для дизайна.

"В процессе обучения можно попробовать свои силы в разных профессиях: дизайнер, логист, оператор оборудования, менеджер, программист, а также получить опыт работы в коллективе", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

По словам Куполовой, в 2019 году на базе общественной организации "Инватур" будет создано два рабочих места для людей с ограниченными возможностям - для ремонта инвалидных колясок и для термопечати.